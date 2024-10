Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Michael Schumacher pojawił się na ślubie córki? Nie widziano go od 11 lat Fot. East News

W miniony weekend Gina-Marie, córka Michaela Schumachera, wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, Iaina Bethke. Uroczystość odbyła się w rodzinnej posiadłości panny młodej na Majorce i miała charakter prywatny, daleki od blasku fleszy.

Jak podaje "Daily Mirror", goście weselni byli zobowiązani do pozostawienia telefonów przy wejściu, co miało na celu uniemożliwienie przedostania się zdjęć do mediów. Ścisłe środki ostrożności mogły być związane z obecnością ojca panny młodej, Michaela Schumachera, którego stan zdrowia od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej.

Jego pojawienie się było dużym zaskoczeniem, ponieważ od ponad 11 lat nie był widziany publicznie po tragicznym wypadku na nartach. Od tego czasu jego żona, Corinna, dba o to, by szczegóły dotyczące stanu zdrowia męża nie przedostały się do mediów, a jego życie toczy się z dala od błysków kamer.

"Obecność Michaela na ślubie córki może sugerować zmianę podejścia rodziny do publicznej izolacji. Choć wcześniej przewożono go dyskretnie z rodzinnego domu do willi na Majorce, tym razem pojawił się na ślubie jako jeden z pierwszych gości" – czytamy.

Wypadek legendy Formuły 1

Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców w historii Formuły 1 – siedmiokrotny mistrz świata, który dominował na torach w latach 1994–2004, głównie reprezentując zespoły Benetton i Ferrari. Jego niesamowite osiągnięcia uczyniły go ikoną tego sportu, a jego determinacja i talent wywoływały podziw na całym świecie.

Niestety, w grudniu 2013 roku podczas urlopu we francuskich Alpach, Schumacher uległ tragicznemu wypadkowi na nartach w rejonie Méribel. Jechał poza wyznaczoną trasą, gdy nagle upadł i uderzył głową o skałę. Choć miał na sobie kask, siła uderzenia spowodowała poważne obrażenia mózgu. Z miejsca wypadku Schumacher został przetransportowany helikopterem do szpitala w Grenoble. Wiadomo, że przeszedł kilka operacji.

Przez wiele miesięcy przebywał w śpiączce farmakologicznej, a od tego czasu przechodzi długotrwałą rehabilitację.

Ślub córki może wiele zmienić

Ślub Giny-Marie to pierwsza od lat okazja, gdy Michael Schumacher miał szansę spotkać się z innym członkami rodziny. Jak donosi portal "Metro", od czasu wypadku Schumacher utrzymuje kontakt jedynie z najbliższymi osobami oraz zespołem lekarzy.

W kręgu tym nie ma jednak jego brata Ralfa, który w jednym z wywiadów przyznał, że nie ma obecnie kontaktu z Michaelem, jednakże zapewnił, że może on zawsze liczyć na jego wsparcie.

Pojawiają się również doniesienia, że wkrótce rodzina Schumacherów może świętować kolejną ważną uroczystość. Plotki mówią o tym, że Mick Schumacher, syn Michaela, mógł oświadczyć się swojej partnerce, Laili Hasanović, co oznaczałoby, że kolejny ślub mógłby odbyć się już w przyszłym roku. Niewykluczone, że jeśli tak się stanie, Michael Schumacher pojawi się również na tej uroczystości.

