Jeszcze dobrze nie ucichły echa decyzji Wojtka Szczęsnego o transferze do FC Barcelony , a polski bramkarz już intensywnie trenuje, by być w jak najlepszej formie. 34-latek wziął sprawy w swoje ręce i jeszcze przed testami medycznymi rozpoczął indywidualne przygotowania w hiszpańskiej Marbelli, gdzie od dwóch lat posiada luksusową willę wraz z żoną, Mariną Łuczenko .

Powrót na boisko coraz bliżej

Jak podaje hiszpański dziennikarz Toni Juanmartí ze "Sportu", Szczęsny zdecydował się na intensywne przygotowania w Marbelli, by w pełni gotowości przystąpić do testów medycznych przed podpisaniem kontraktu z Barceloną . Jego profesjonalne podejście i chęć szybkiego powrotu na boisko robią na kibicach i przyszłych fanach ogromne wrażenie.

Kiedy debiut w Barcelonie?

Co z powrotem do reprezentacji?

Kwestia powrotu Szczęsnego do reprezentacji Polski pozostaje otwarta. Choć bramkarz niebawem miał zagrać swój pożegnalny mecz, transfer do Barcelony może to zmienić. Prezes PZPN, Cezary Kulesza w rozmowie z dziennikarzami WP nie wyklucza, że Wojtek ponownie wesprze drużynę narodową, ale ostateczna decyzja należy do samego zawodnika i selekcjonera, Michała Probierza.