Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby. Pierwsze zdjęcie z filmu "Peaky Blinders"

"Peaky Blinders" to brytyjski serial opowiadający o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie BBC Two w 2013 roku (potem przeniesiono go na BBc One). Twórcą jest Steven Knight, autor scenariusza do takich filmów jak "Spencer" o księżnej Dianie czy "Sprzymierzeni".