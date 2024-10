Zatrzymanie byłego polityka Janusza P.

Przypomnijmy: Janusz P. został zatrzymany w czwartek (3 października). Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali go w Lublinie, co potwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński . Oprócz Janusza P., w ręce CBA wpadli również Przemysław B. oraz Zbigniew B.

Jak podano w komunikacie, sprawa dotyczy oszustwa znacznej wartości. Wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo, które opiera się na artykułach 286 i 294 Kodeksu karnego. Art. 286 mówi: "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".