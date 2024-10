Cissy Houston straciła córkę i wnuczkę

Cissy Houston próbowała uporać się ze stratą córki. Wydała książkę "Remembering Whitney: My Story of Love, Loss, and the Night the Music Stopped", w której opisała życie Whitney oraz obwiniała byłego zięcia, Bobby'ego Browna, że to on jest winny uzależnieniu, które zniszczyło jej córkę.