"Pierścienie Władzy", "Kaos" i "Pingwin". Oto osiem seriali, które wyjdą jeszcze w 2024 roku. Fot. kadry z seriali "Pierścienie Władzy" i "Kaos"

Reklama.

8 seriali, które zobaczymy jeszcze w 2024 roku (LISTA)

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (2. sezon)

Premiera: 29 sierpnia na Amazon Prime Video

Akcja serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" przebiega w II Erze Śródziemia, która według chronologii zaczęła się od upadku Morgotha. "Ten epicki dramat rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z 'Hobbita' i 'Władcy Pierścieni' J.R.R. Tolkiena" – mogliśmy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi produkcji Amazon Prime Video.

Pierwszy sezon skończył się w momencie, w którym Sauron ujawnił swoje prawdziwe oblicze przed Galadrielą i rozpoczął się proces powstawania Mordoru. W finałowym odcinku upadły Majar i sługa Morgotha wyrusza do Eregionu, by przekonać kowala elfów, Celebrimbora, do wykucia Jedynego Pierścienia (tak, tego, który zatruł potem umysł Golluma i ciążył Frodowi).

Zwiastun 2 sezonu serialu, w którym widzimy odtwórców głównych ról, czyli Morfydd Clark ("Saint Maud") i Charlie Vickers ("Wszystkie kwiaty Alice Hart"), sugeruje, że twórcy "Pierścieni Władzy" przejęli się krytyką fanów i wyciągnęli z niej wnioski. Nawet Tolkien Estate zlitowało się nad produkcją, dając jej prawa do Annatar, Toma Bombadila i pięciu Istarich: Sarumana Białego, Gandalfa Szarego, Radagasta Brązowego i dwóch błękitnych czarodziejów.

Reklama.

Kaos

Premiera: 29 sierpnia na Netflix

W serialu "Kaos" Netfliksa znany z "Parku Jurajskiego" i "Muchy" Jeff Goldblum gra wszechmocnego boga Zeusa, który widząc zmarszczkę na swoim czole, jest pewien, że niebawem nadejdzie koniec świata. Mityczny władca Olimpu staje się paranoikiem i zaczyna mścić się na swych poddanych.

Oprócz Zeusa w produkcji twórcy "The End of the F***ing World", czyli Charliego Covella, swoją obecnością zaszczycą nas też inni bogowie: Hera (Janet McTeer z " z "Menu"), Posejdon (Cliff Curtis z "Colombiany") i Hades (David Thewlis, odtwórca roli Remusa Lupina w filmach o Harrym Potterze).

To zawsze Agatha

Premiera: 18 września na Disney+

Reklama.

"To zawsze Agatha" jest jedenastym serialem telewizyjnym w historii Marvel Cinematice Universe, który pełni rolę bezpośredniego spin-offu sitcomu "WandaVision".

"Pod koniec miniserialu 'WandaVision' czarownica Agatha Harkness została uwięziona w miasteczku Westview w stanie New Jersey. W najnowszej produkcji antagonistka ucieka stamtąd. (...) Bez swych mocy Agahta zakłada nowy sabat, aby stawić czoło legendarnemu Szlakowi Wiedźm" – czytamy w opisie "To zawsze Agathy".

W nowości MCU, która klimatem będzie przypominać połączenie "Soku z żuka" z "Outsiderem", obsadzono m.in. Kathryn Hahn ("Złe mamuśki"), Joe Locke'a ("Heartstopper"), Aubrey Plazę ("Biały Lotos"), Patti LuPone ("Dzień za dniem"), a także Debrę Jo Rupp ("Różowe lata 70.").

Reklama.

Pingwin

Premiera: 20 września na Max

Serial "Pingwin" Lauren LeFranc ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.") jest spin-offem filmu "Batman" Matta Reevesa ("Projekt: Monster") z Robertem Pattinsonem ("Zmierzch"), który przybliży widzom postać znanego komiksowego złoczyńcy o pseudonimie Pingwin. W Oswalda Cobblepota, wpływowego gangstera z miasta Gotham, wcieli się irlandzki aktor Colin Farrell ("Duchy Inisherin").

W filmie Reevesa z 2022 roku Cobblepot był zaledwie postacią poboczną, której historii nawet nie zgłębiono. Nie zmienia to jednak faktu, że Farrell zachwycił publiczność pomimo krótkiego czasu ekranowego i grubych warstw makijażu. W produkcji HBO poznamy przeszłość Pigwina, a także początki jego nielegalnej działalności w inspirowanym Nowym Jorkiem i Chicago niebezpiecznym mieście.

Dwa z ośmiu odcinki wyreżyseruje Craig Zobel, który odpowiadał m.in. za takie tytuły telewizyjne jak "Westworld", "Amerykańscy bogowie" czy "Mare z Easttown".

Heartstopper (3. sezon)

Premiera: 3 października na Netlix

"Heartstopper" to brytyjski serial na podstawie komiksu Alice Oseman z gatunku young adult. Historia kręci się wokół Charliego Springa, introwertycznego licealisty, który zakochuje się w koledze ze szkoły, popularnym Nicku Nelsonie. W pierwszym i drugim sezonie obserwowaliśmy, jak rozkwita miłość między nimi. Ostatnie odcinki rozgrywały się m.in. w Paryżu.

Reklama.

Netflix zapowiada, że w trzecim sezonie Nick i Charlie staną przed największym dotąd wyzwaniem. – Drugi rozdział zakończył się w momencie, w którym Nick zaczął rozumieć, jak poważne są problemy psychiczne Charliego, i ten właśnie wątek będzie napędzać fabułę w nadchodzących odcinkach – zapowiedziała Oseman, która współtworzy scenariusz młodzieżowego hitu.

Na małym ekranie znów ujrzymy Kita Connora ("Rocketman"), Joe Locke'a ("To zawsze Agata"), Yasmin Finney ("Doktor Who"), Williama Gao ("Sunrise") i Rheę Norwood ("Consent").

Arcane (2. sezon)

Premiera: listopad na Netflix

Reklama.

Serial "Arcane" jest arcydziełem wśród animacji. W 24 klatkach na sekundę snuje przypowieść o dwóch siostrach, Vi i Powder, które pochodzą z Zaun, ubogiego dystryktu mieszczącego się w podziemiach bogatego miasta Piltover.

Po serii dramatycznych zdarzeń (w tym konfliktu między ojczymem dziewczyn, Vanderem, a jego przyjacielem Silco) drogi sióstr rozchodzą się. "Niefortunnie powtarzają się błędy przeszłości popełnione przez Vandera i Silco. Powder zmienia się w niekontrolującą swoich emocji Jinx" – pisaliśmy w recenzji adaptacji gry League of Legends.

Pierwszy sezon serialu animowanego zakończył się cliffhangerem. W kontynuacji dowiemy się, w jakim stopniu Piltover zostało zniszczone przez opętaną szałem Jinx (Ella Purnell). Na ekranie znów zobaczymy takich bohaterów jak Vi (Hailee Steinfeld), Caitlyn (Katie Leung), Jayce (Kevin Alejandro), Viktor ("Harry Lloyd) i Ekko (Shannon Reed).

Reklama.

Diuna: Proroctwo

Premiera: listopad na Max

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, serial "Diuna: Proroctwo" rozgrywa się 10 tys. lat przed Paulem Atrydą i opowiada historię dwóch sióstr z rodu Harkonnenów, które zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. To jego członkinią była m.in. matka bohatera "Diuny", lady Jessica, którą u Villeneuve'a grała szwedzka aktorka Rebecca Ferguson ("Silos" i "Król rozrywki").

W obsadzie znaleźli się Emily Watson ("Przełamując fale"), Mark Strong ("Sherlock Holmes"), Travis Fimmel ("Wikingowie"), Olivia Williams ("Rushmore"), Jodhi May ("Wiedźmin") i Jessikę Barden ("The End of the F***ing World").

Fabuła serialu o Valyi Harkonnen została zainspirowana powieścią "Zgromadzenie żeńskie z Diuny" autorstwa Briana Herberta (syna twórcy oryginalnego cyklu) oraz Kevina J. Andersona.

Reklama.

Secret Level

Premiera: 10 grudnia na Amazon Prime Video

"Secret Level" – taką nazwę nosi serial Amazon Prime Video, który przedstawi widzom 15 oryginalnych opowieści osadzonych w uniwersach ze znanych gier wideo. W antologii zobaczymy więc Faerun bądź Shadowfell z Dungeons & Dragons, mitologiczną krainę inspirowaną nordyckim folklorem z God of Wara, a także pole bitwy z Warhammera 40,000.

Autorem ambitnego projektu jest Tim Miller ("Deadpool"), twórca wychwalanej przez krytyków antologii "Miłość, śmierć i roboty" ("Love, Death & Robots"). Całość wykonał duet Amazon MGM Studios i Blur Studio.

"Każdy odcinek 'Secret Level' jest bramą do nowej przygody, odblokowując ekscytujące światy z uwielbianych klasyków gier i wyczekiwanych nowych tytułów" – czytamy w opisie tytułu.