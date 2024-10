Scholtz nie zmieni zdania ws. kontroli granicznych. Ma na to inne plany

Każdy, kto próbuje dostać się z Polski do Niemiec, wie, że czasami w korkach na granicy trzeba czekać nawet kilka godzin. I nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się poprawić. Wręcz przeciwnie, kanclerz Olaf Scholz zapowiedział właśnie, że kontrole graniczne będą trwały tak długo, jak będzie to konieczne.