Klaudia El Dursi ukarana przez sąd. Każdy pamięta jej jazdę pasem awaryjnym Fot. Adam Jankowski/East News

Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał wyrok w sprawie wykroczenia popełnionego przez Klaudię El Dursi. Celebrytka została ukarana grzywną za czyny opisane w art. 92 i 92b Kodeksu wykroczeń. "Za te wykroczenia sąd wymierzył karę w wysokości 3 tys. zł oraz nałożył obowiązek pokrycia kosztów postępowania w kwocie 350 zł" – podał portal Wirtualna Polska.

"Piracki rajd" Klaudii El Dursi

Kilka miesięcy temu redakcja naTemat.pl pisała o nagraniu, które trafiło do internetu, ukazując samochód marki Mercedes wyprzedzający inne pojazdy na autostradzie A2 z prawej strony, poruszając się po pasie awaryjnym. Wideo zostało opublikowane na profilu "Stop Cham" na platformie X (dawniej Twitter).

Filmik został nakręcony autostradzie na wysokości Brwinowa w kierunku Warszawy. Szybko pojawiły się spekulacje, że za kierownicą mogła siedzieć Klaudia El Dursi, ponieważ, jak informowano w mediach, tablice rejestracyjne pojazdu z nagrania pokrywały się z tablicami jej samochodu.

Początkowo nie było pewności, czy celebrytka rzeczywiście prowadziła samochód. Podejrzenia nasiliły się po tym, jak El Dursi opublikowała na Instagramie wpis, w którym przyznała, że tego dnia bardzo się spieszyła na ważne wydarzenie.

"Jako że jestem mistrzem w działaniu pod presją czasu, wczoraj udało mi się dotrzeć na event Max (ok., ok. nieco spóźniona, ale jak to się mówi lepiej późno niż wcale). I choć za każdym razem sobie obiecuję, że tym razem na spokojnie, to myślę, że pośpiech to pewien rodzaj adrenaliny, który uzależnia" – napisała.

Klaudia El Dursi przyznała się i przeprosiła

Wątpliwości rozwiały się po tym, jak Klaudia El Dursi publicznie odniosła się do całej sytuacji w swoich mediach społecznościowych. W nowej relacji na InstaStories celebrytka potwierdziła, że to ona prowadziła samochód, który wyprzedzał inne pojazdy pasem awaryjnym. Przyznała się do złamania przepisów i przeprosiła za swoje zachowanie.

– Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego – powiedziała.

– Ta ogromna fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna – jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za moje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam – dodała.

El Dursi podkreśliła również, że jest gotowa ponieść konsekwencje prawne swojego zachowania. Nie wiadomo jednak, czy zgłosiła się na policję, dlatego sprawą miał zainteresować się Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

