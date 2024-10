Katastrofa lotnicza w Rosji. Wszczęto śledztwo

Rosyjskie media donoszą, że samolot leciał z Olyokminska do Żeleznogorska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną katastrofy była awaria silnika. Pilot podjął decyzję o powrocie na lotnisko, jednak nie zdołał do niego dotrzeć, co doprowadziło do tragicznego wypadku w pobliżu Olyokminska.