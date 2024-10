22 lata trwała budowa największego muzeum świata. Powstaje ono w Egipcie, a tuż za oknami jego restauracji rozciąga się niesamowity widok na piramidy. Jednak to nie dla tego widoku, a dla 100 tys. starożytnych eksponatów do Grand Egyptian Museum mają przybywać tłumy turystów. – GEM będzie darem Egiptu dla całego świata – przyznał premier Egiptu Mustafa Madbuli. Odwiedzających może przyciągać zwłaszcza "przeklęty" skarb Tutanchamona .

Egipt otwiera największe muzeum świata. Na razie tylko na próbę

Jednak po latach oczekiwań nareszcie doczekamy się oficjalnego otwarcia próbnego. To będzie miało miejsce już w środę 16 października. Dlaczego próbnego? Bo do dyspozycji gości nie zostanie oddana jeszcze pełna ekspozycja. Pełne otwarcie powinno mieć miejsce przed końcem 2024 roku. Cały teren wystawowy zajmuje ok. 45 tys. metrów kwadratowych (ok. 6 boisk piłkarskich), więc wykażmy się zrozumieniem dla ekip budowlanych, ale i muzealników, którzy chcą dopiąć wszystko na ostatni guzik.