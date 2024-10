"The Other Bennet Sister" w BBC

To jednak niejedyna produkcja związana z uniwersum "Dumy i uprzedzenia", która jest w trakcie realizacji. Brytyjska stacja BBC ogłosiła niemal równocześnie, że pracuje nad projektem z postaciami powieści Jane Austen. Nowy serial zatytułowany "The Other Bennet Sister" to spin-off, oparty na książce Janice Hadlow o tym samym tytule.