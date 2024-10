Ukrywali ciała noworodków pod podłogą. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Karolina Kurek

Śledztwo dotyczące zabójstwa trzech noworodków i kazirodztwa w rodzinie G. z Czernik zostało przedłużone do końca roku – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Władze otrzymały już raport z sekcji zwłok, co umożliwi pochowanie szczątków dzieci. Oskarżeni, Piotr G. i jego córka Paulina G., pozostaną w areszcie do grudnia 2024 roku. Wstrząsająca zbrodnia, która ujrzała światło dzienne we wrześniu 2023 roku, poruszyła całą Polskę i mieszkańców niewielkiej miejscowości, gdzie miały miejsce te dramatyczne wydarzenia.