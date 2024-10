W ostatnich dniach ich rywalizacja nabrała nowego wymiaru, skupiając się na zdrowiu Trumpa. Przypomnijmy, że ma już 78 lat, więc rodzą się wątpliwości dotyczące jego kondycji fizycznej. W odpowiedzi na zarzuty Trump postanowił pokazać na wiecu, że jest okazem zdrowia, tańcząc m in. do "Ave Maria" i "YMCA". Nie przeszkadzali mu w tym nawet mdlejący w tłumie ludzie.

Wiec w Oaks: Trump tańczył do "Ave Maria"

Podczas wiecu w Oaks, na przedmieściach Filadelfii, Trump rozkazał zagrać swoje ulubione utwory po tym jak doszło do niepokojących incydentów. Dwójka jego sprzymierzeńców po zadaniu pytań byłemu prezydentowi – zemdlała. "Ave Maria" w wykonaniu Pavarottiego było utworem, który miał zrelaksować i pokrzepić wyborców. Donald Trump nawet do niego "zatańczył".

Decyzja o dalszym puszczeniu muzyki miała być, według jego słów, odpowiedzią na "ekscytację" publiczności. "To było coś innego, ale ostatecznie okazało się wspaniałym wieczorem" – podkreślił Trump. Jego wystąpienie, w którym przez ponad 30 minut tańczył i kiwał się w rytm muzyki, spotkało się z mieszanymi reakcjami, a niektórzy komentatorzy zaczęli spekulować, czy to nie kolejny dowód na jego rzekome problemy zdrowotne.

Kontrowersje dotyczące zdrowia Trumpa

Reakcja Harris i sztabu demokratów

Mimo to Trump stwierdził, że choroby alergiczne, z którymi boryka się Harris, są "bardzo poważne" i mogą wpływać na jej zdolności do pełnienia funkcji publicznych i dlatego to on powinien zostać prezydentem USA.