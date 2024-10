Problemy techniczne podczas transmisji

Rezultat? Napis był nie tylko dalej odwrócony, ale i wyświetlał się do góry nogami. Zmieszany, Vance zaczął mówić coś w stylu: "To dziwne... może to nie jest tak na co dzień?" Po kilku niezręcznych próbach poprawienia sytuacji kandydat zrezygnował i kontynuował transmisję w towarzystwie "wywróconego" napisu.