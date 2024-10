3. sezon "Potwora" Netfliksa ma już obsadę. W historii o Edzie Geinie pojawi się... Alfred Hitchcock

Po Jeffreyu Dahmerze i braciach Menendezach przyszła pora na Eda Geina. To "Rzeźnik z Plainfield" będzie bohaterem trzeciego sezonu antologii "Potwór". Netflix właśnie ogłosił, kto dołączy do Charliego Hunnama i... są niespodzianki. Co jeszcze wiemy o kolejnej odsłonie hitu o "ludzkich potworach"?