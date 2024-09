"Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów": serial vs rzeczywistość (ZDJĘCIA)

W drugim sezonie antologii "Potwór" Ryana Murphy'ego i Iana Brennana mogliśmy zobaczyć zarówno znane twarze Hollywood , jak i początkujących aktorów, którzy za występ w hicie Netfliksa z pewnością dostaną (przynajmniej) nominację do przyszłorocznych nagród Emmy (telewizyjnych Oscarów ). Oto jak wyglądały postaci z serialu w prawdziwym życiu.

Lyle Menendez

Erik Menendez

W roli Erika Menendeza w antologii "Potwór' obsadzono 28-letniego Coopera Kocha, w którego filmografii znajdziemy m.in. horror "They/Them" z Kevinem Baconem i dreszczowiec "Swallowed". U Murphy'ego i Brennana młodszy z braci najbardziej ze wszystkich bohaterów wysuwa się na pierwszy plan. To z jego perspektywy najczęściej obserwujemy życie w willi przy ulicy Elm Drive.

"Z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że moim zdaniem, Ryan Murphy nie może być aż tak naiwny i nieświadomy faktów z naszego życia, by zrobić to bez złych intencji. (...) Jest mi smutno, że nieuczciwe przedstawienie przez Netfliksa tragedii związanych z naszą zbrodnią cofnęło bolesną prawdę o kilka kroków – do czasów, gdy prokuratura budowała narrację opartą na przekonaniu, że mężczyźni nie byli wykorzystywani seksualnie i że mężczyźni doświadczają traumy po gwałcie inaczej niż kobiety" – skrytykował Erik Menendez w oficjalnej odpowiedzi na serial "Potwory".