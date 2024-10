Wenecja za mniej niż 200 zł w dwie strony. Jest w czym wybierać Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Włochy od zawsze są krajem bardzo bliskim sercom Polaków. Latamy tam szczególnie wiosną i latem (ewentualnie zimą na narty), zapominając, że jesień potrafi być tam równie piękna. Można się o tym przekonać na własne oczy, bo ceny lotów są aż śmiesznie niskie. Mam dla was kilka propozycji w ramach cotygodniowego przeglądu.

Miasto zakochanych za mniej niż 200 zł. Wenecja czeka na odkrycie

Ryanair zaszalał z cenami lotów do Włoch. Nawet Rzym można z Polski zarezerwować za mniej niż 200 zł w dwie strony. Ale tym razem moją uwagę przykuła zwłaszcza tak popularna wśród turystów Wenecja.

W październiku, a dokładnie w terminie 23-30 października z podwarszawskiego Modlina Ryanairem polecicie tam za ok. 160 zł w dwie strony. Jest też opcja dla osób, które myślały raczej o przedłużonym weekendzie. Z Krakowa do Wenecji polecicie za ok. 140 zł w terminie od 27 listopada do 1 grudnia. Do plecaka warto wtedy zapakować kalosze na wypadek słynnej aqua alty, czyli wielkiej wody, która czasami zalewa miasto.

I pewnie myślicie, że w Wenecji nie da się spędzić taniego przedłużonego weekendu albo całego tygodnia. Zgadzam się, że noclegi w mieście na wodzie są bardzo drogie, ale i na to jest sposób. Nawet o połowę taniej będzie w Mestre – mieście, z którego jedzie się do Wenecji. Dojazd pociągiem trwa dosłownie kilka minut, a cena biletu to ok. 11 zł w jedną stronę.

Ucieczki przed późną polską jesienią można szukać także w Hiszpanii. Do Alicante z Katowic w terminie 2-7 grudnia można polecieć za niecałe 300 zł. Na miejscu powinno być ok. 18 st. C. I o ile spędzenie całego tygodnia tylko w tym mieście mogłoby być nudne, o tyle do pobliskiej Walencji można dojechać za niecałe 50 zł w jedną stronę. Opcja numer dwa to zwiedzenie Murcji – miasta, ale i całego regionu. Wynajęcie auta może być bardzo dobrym pomysłem.

All inclusive na Cyprze za ok. 4,5 tys. zł dla dwóch osób. I to w pięciu gwiazdkach

Na Wakacje.pl nie brakuje ciekawych ofert zimowych wyjazdów na all inclusive. Jedną z korzystniejszych jest propozycja all inclusive na Cyprze, a dokładnie w pięciogwiazdkowym hotelu King Evelthon Beach Hotel and Resort. Tydzień w terminie 6-13 grudnia można tam spędzić za 4480 zł za dwie osoby.

Wyspa Afrodyty w grudniu zachwyca temperaturą na poziomie ok. 18 st. C. Plażować wtedy raczej nikt nie będzie, ale wspomniany hotel ma w ofercie kryty i podgrzewany basen. Taka pogoda zachęca także do zwiedzania. Podczas pobytu warto odwiedzić Skałę Afrodyty, albo poświęcić dzień na wędrówkę w górach Troodos.