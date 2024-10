Jaka zima czeka Polaków?

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Obejdzie się bez zimowych kurtek

W listopadzie mamy dwa długie weekendy, które w tym roku wypadają wyjątkowo korzystnie. Wszystkich Świętych jak zawsze będzie obchodzone 1 listopada i tym razem będzie to piątek. Do pracy większość z nas nie pójdzie także w poniedziałek 11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości .

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB udostępniło długoterminowy model na listopad. Zgodnie z jego przewidywaniami, znaczna część tego miesiąca może nas zaskoczyć temperaturami nieco niższymi niż norma wieloletnia z lat 1991-2020. Ochłodzeniem ma być objęte zwłaszcza południe Polski, gdzie wartości będą o ok. 1-1,5 st. C niższe.

Ale co to oznacza w praktyce? Średnia temperatura maksymalna na przełomie października i listopada (czyli w długi weekend z Wszystkimi Świętymi) wyniesie 8-10 st. C w całym kraju. Ten najmniej optymistyczny scenariusz dotyczący temperatury minimalnej zakłada spadek do ok. 4-6 st. C w zdecydowanej większości kraju.