Kwaśniewski: Nie tylko bym odradzał, ale przestrzegał, krzyczał

W programie "Pytanie dnia" w TVP Info Aleksander Kwaśniewski odniósł się bezpośrednio do ewentualnej kandydatury Donalda Tuska na prezydenta. Były prezydent nie krył swojego sceptycyzmu wobec takiego scenariusza, zwracając uwagę na poważne konsekwencje, jakie mogłoby to przynieść.

– Gdyby Donald Tusk zdecydował się kandydować na prezydenta, to byłby najpoważniejszy błąd, jaki można popełnić. Nie tylko bym mu to odradzał, ale przestrzegał, ostrzegał, krzyczał – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Niepewność wyboru i alternatywni kandydaci

– Donald Tusk 15 października wszedł do historii. Zatrzymał falę populizmu. Teraz trzeba to utrzymać. W moim przekonaniu wybór Tuska (na prezydenta), po pierwsze nie jest pewny, bo ma większy elektorat negatywny niż ktokolwiek inny, ma alternatywę, bo zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski są kompetentnymi kandydatami i dadzą sobie radę na tym stanowisku lepiej niż wszyscy z PiS-u razem wzięci – skomentował w programie Aleksander Kwaśniewski.

Brak sukcesji na stanowisku premiera

Kluczowym argumentem Aleksandra Kwaśniewskiego przeciwko ewentualnej kandydaturze Donalda Tuska na prezydenta jest kwestia braku potencjalnego następcy na stanowisku premiera. Kwaśniewski uważa, że to właśnie Tusk, jako lider, jest osobą zdolną do utrzymania spójności w koalicji rządowej, składającej się z czterech różnych ugrupowań. Zwrócił też uwagę na to, że bez Tuska na czele rządu, koalicja mogłaby ulec dezintegracji, co miałoby tragiczne skutki dla politycznej stabilności w kraju.