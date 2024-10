Starszy chłopiec mieszkał w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański. Drugi pochodził z pobliskiej miejscowości Żuława. W sobotę 26 października odbędą się pogrzeby chłopców. Właśnie podano szczegóły ich ostatnich pożegnań. Bliscy Mikołaja i Nikodema zwrócili się też z apelem do żałobników.

Apel bliskich Nikodema i Mikołaja. Chłopcy zginęli w karambolu pod Gdańskiem

"W imieniu rodziny pragniemy uprzejmie prosić o powstrzymanie się od przynoszenia kwiatów do kościoła – prosimy o ich złożenie bezpośrednio na cmentarzu. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do przedstawicieli mediów o nieobecność w kościele, jak i na cmentarzu" – napisano w nekrologach.

Bliscy Mikołaja i Nikodema mają także prośbę do kibiców. "Dodatkowo zwracamy się do wszystkich kibiców z uprzejmą prośbą o powstrzymanie się od używania rac i pirotechniki w drodze na ceremonię oraz na terenie cmentarza. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej chwili" – czytamy.

Poruszające słowa mamy Tomasza i Elizy

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w piątek 25 października o godz. 11:00 w kościele pw. Błogosławionych 108 Męczenników Polskich w Malborku odbędzie się pogrzeb 12-letniego Tomasza i 9-letniej Elizy . To rodzeństwo, które również zginęło w wypadku na południowej obwodnicy Gdańska .

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej, do której chodziło rodzeństwo, również zamieścili poruszający wpis w mediach społecznościowych.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Elizy i Tomka. Wciąż nie możemy się pogodzić z tak nagłym odejściem tych wspaniałych dzieci… Chociaż opuścili nas o wiele za wcześnie, było dla nas wielką przyjemnością móc na co dzień z Nimi obcować. Pamiętajmy, że 'Żyjemy dopóty, dopóki żyje pamięć o nas' – czytamy we wpisie na Facebooku.

Karambol na S7 pod Gdańskiem

Do tragedii doszło na remontowanym odcinku S7, między wjazdem Lipce a Gdańsk Południe. Cztery ofiary śmiertelne to dzieci. W zdarzeniu uczestniczyło 21 pojazdów, w tym 18 samochodów osobowych oraz trzy ciężarówki, w których łącznie podróżowało 56 osób. Do szpitali trafiło 15 rannych osób, z czego pięć w ciężkim stanie.