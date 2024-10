Corrina Kopf to amerykańska influencerka i celebrytka, która zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją 6,5 miliona osób, na YouTube ma 1,7 miliona subskrybentów, a na TikToku jej profil obserwuje 4,6 miliona fanów.

Mimo to największe dochody przyniosła jej działalność na platformie OnlyFans , na której założyła konto w 2021 roku. W ciągu trzech lat udało jej się zarobić aż 67 milionów dolarów.

28- latka przechodzi na emeryturę

Ostatnio Kopf ogłosiła, że planuje zakończyć karierę i w wieku 28 lat przechodzi na emeryturę . Usunęła również ze swojego profilu na Instagramie link do OnlyFans, gdzie opublikowała około 500 zdjęć. Decyzję tę skomentowała na platformie X (dawniej Twitter ), pisząc: "Nigdy więcej linków in bio".

Kontrowersje wokół zarobków na OnlyFans

OnlyFans, założona w 2016 roku platforma, umożliwia twórcom bezpośrednie zarabianie na swoich treściach, takich jak zdjęcia, filmy, transmisje na żywo czy wiadomości prywatne. Choć pierwotnie miała być przestrzenią dla artystów i trenerów, szybko stała się popularna wśród twórców treści dla dorosłych. Platforma pozwala użytkownikom płacić za dostęp do ekskluzywnych materiałów, a twórcy zachowują około 80% zysków. Jak informowała redakcja naTemat.pl, znany brytyjski pływak Jack Laugher, mistrz olimpijski w skokach do wody, wywołał kontrowersje, kiedy w wywiadzie dla The Sun przyznał, że prowadzi konto na OnlyFans.