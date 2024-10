Prawo i Sprawiedliwość mogłoby natomiast liczyć na poparcie rzędu 29,6 proc. A to oznacza, że KO umacnia się w stosunku do wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023, kiedy zdobyła 30,7 proc. głosów Polek i Polaków. Powody do zmartwień może mieć za to prezes PiS – rok temu jego partia zdobyła 35,38 proc. głosów Polek i Polaków.