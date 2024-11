Decyzja o przejściu na emeryturę

Kardynał Kazimierz Nycz, urodzony w 1950 roku, mógłby oficjalnie pełnić funkcję do lutego 2025 roku, kiedy osiągnie kościelny wiek emerytalny – 75 lat. Jednak niespodziewanie już teraz zdecydował się na zakończenie posługi. Choć o możliwym przejściu kardynała Nycza na emeryturę spekulowano od kilku miesięcy, sam moment jego decyzji okazał się dla wielu nie lada zaskoczeniem.

Kim jest Kazimierz Nycz?

Kazimierz Nycz urodził się w 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. Od młodości wyróżniał się głęboką religijnością, co poprowadziło go do krakowskiego seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku z rąk Karola Wojtyły. Po studiach z katechetyki, na początku swojej posługi działał jako katecheta i wykładowca, kładąc największy nacisk na edukację religijną młodzieży.