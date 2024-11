Według amerykańskiego portalu World of Reel zdjęcia do szóstej części mają rozpocząć się pod koniec 2025 roku. Fani przygodowej serii będą musieli więc uzbroić się w cierpliwość. Film ma być kręcony na wyspie Saint Vincent na Morzu Karaibskim, lecz jak dotąd nie ujawniono szczegółów fabuły nadchodzącej odsłony.

Johnny Depp wystąpi w "Piratach z Karaibów 6"?

Informacja powrocie kultowej serii od razu wywołała pytania, czy w nowym filmie pojawi się Johnny Depp , który zagrał we wszystkich poprzednich częściach. Studio Disney zakończyło współpracę z aktorem po jego publicznym konflikcie z Amber Heard , co poważnie odbiło się na jego karierze – Depp stracił wówczas również rolę w kontynuacji "Fantastyczne zwierzęta" oraz w innych projektach.

Serwis World of Reel podaje, że aktor prawdopodobnie nie powróci do roli Jacka Sparrowa, ani nie pojawi się gościnnie, choć nie jest to jeszcze ostatecznie przesądzone.

Powrót Deppa do Hollywood

"Day Drinker" to wielki powrót Deppa do Hollywood od czasu batalii sądowej z byłą żoną. Jak pisaliśmy w naTemat.pl sprawa ta zyskała miano "procesu dekady". Aktor domagał się od Heard odszkodowania, po tym jak ta publicznie oskarżyła go o przemoc domową. Proces zakończył się na korzyść aktora, jednak ego powrót do wysokobudżetowych produkcji zajął więcej czasu, niż oczekiwano.