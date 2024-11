Zetki uczą nas innego patrzenia na świat. Ich priorytetem nie jest pracowanie za wszelką cenę , a bardziej polskie podejście "zarobić, ale się nie narobić". W przeciwieństwie do milenialsów stawiają na wartości rodzinne i "work-life balance". I właśnie dlatego na wakacje coraz częściej jeżdżą z rodzicami.

Luksusowe wakacje za pieniądze rodziców. Tak podróżują Zetki

Podróżom Zetek uważnie przyjrzał się amerykański Business Insider. Przypomnijmy, że do tego pokolenia należą osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem. Dzięki czemu są w nim zarówno osoby pracujące, jak i studenci czy licealiści. Jednak niezależnie od wieku, chęć do podróży w rodzinnym gronie jest dość dużą niespodzianką.

Julia Carter założycielka biura podróży Craft Travel, które organizuje luksusowe wakacje, widzi wyraźnie, że nie dość, że Zetki latają na wakacje z rodzicami, to jeszcze dyktują warunki. To właśnie przedstawiciele młodego pokolenia wybierają hotele, które są dla nich najważniejszym elementem każdego rodzinnego wyjazdu. Ma być luksusowo, bo tak podróżują osoby, które śledzą w mediach społecznościowych. Do tego sami chcą sobie robić zdjęcia w obiektach z najwyższej półki.