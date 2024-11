Długi weekend w listopadzie tylko w ciepłym miejscu. Tak podróżują Polacy

Z raportu Kiwi.com jasno wynika, że w listopadzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na południe Europy, czyli wszędzie tam, gdzie nadal jest ciepło i słonecznie. Warto bowiem pamiętać, że choć u nas lada moment poranne skrobanie szyb w autach będzie normą , to w wielu krajach na Starym Kontynencie nadal można chodzić w szortach, a co odważniejsi wykąpią się nawet w morzu.

Wśród chętnie wybieranych kierunków znalazła się także Malta. To kolejne już potwierdzenie, że ten niewielki kraj położony między Afryką a Europą kusi nas jak niewiele innych. Pod koniec października eSky.pl informował, że to właśnie tam długi weekend listopadowy planuje spędzić aż 33 proc. ich klientów .

Polacy lubią przedłużyć długi weekend listopadowy, ale oszczędzą wyjeżdżając pod koniec miesiąca

Z okazji święta niepodległości wyjeżdżać będziemy już 8 i 9 listopada, a na miejscu spędzimy najczęściej ok. 5 dni. Z Warszawy najwięcej podróżujących uda się do Rzymu, Mediolanu, Aten i na Maltę. Natomiast z Krakowa (drugiego największego lotniska w Polsce) najczęściej polecimy do Londynu, który jest wyjątkiem, bo w listopadzie nie należy do ciepłych i słonecznych.