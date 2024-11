Wenecję rocznie odwiedza ok. 30 mln turystów, a miasto stało się idealnym przykładem tego, jak katastrofalne są skutki overtourismu . Liczba osób na stałe mieszkających w mieście na wodzie po raz pierwszy od stuleci spadła poniżej 50 tys. Brakuje mieszkań na wynajem długoterminowy, a ceny tych dostępnych są wręcz horrendalnie wysokie. Sytuację ma poprawić obowiązek opłaty za wstęp do miasta. W 2025 roku będzie drożej.

Wenecja chce, żeby turyści płacili jeszcze więcej za wstęp do miasta

W 2024 roku po wielu latach przygotowań, w Wenecji zaczął obowiązywać system opłat dla turystów jednodniowych . W 29 dni, kiedy to ruch jest tam największych, jednodniowi goście musieli zapłacić 5 euro, żeby móc cieszyć się urokami tego miejsca. Po nowym roku sytuacja ulegnie dość dużej zmianie.

Jak podaje CNN Travel, pod koniec października władze Wenecji przegłosowały zmiany w dotychczasowych przepisach. Za wstęp do miasta turyści będą płacić nie 29 dni w roku, a 54. To jednak nie koniec, ponieważ opłata będzie teraz dwustopniowa. Jeżeli wejście zarezerwujecie minimum 4 dni wcześniej, opłata wyniesie 5 euro. Natomiast osoby dokonujące opłaty na ostatnią chwilę będą musiały zapłacić aż 10 euro (ok. 43 zł), czyli 100 proc. więcej.