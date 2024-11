"Kiedy dobrze się Wam ogląda naszą pracę, to ja czuję się jak Dracula pijący krew dziewic, budzę się i nabieram sił. I dla Was chcę być jeszcze lepszy i zabrać Was w kolejne, zupełnie inne rejony następnym razem. Oskar Gwiazda może nie jest łatwym gościem, ale nawet on wie, że siła tkwi we własnym stadzie. Dzięki moi drodzy, że jesteście z nami" – zwrócił się do widzów Witkowski.