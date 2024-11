Fot. Pamela Smith / Associated Press / East News

Sarah McBride pierwszą transpłciową kongresmenką w USA

Podczas kampanii Sarah McBride postulowała rozszerzenie dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej, ochronę praw reprodukcyjnych oraz podniesienie płacy minimalnej. W trakcie swojej pierwszej kadencji w Senacie stanu Delaware przyczyniła się do uchwalenia powszechnego płatnego urlopu rodzinnego i medycznego w całym stanie.

McBride zyskała rozpoznawalność w 2012 roku, kiedy publicznie ogłosiła, że jest osobą transpłciową. Wówczas była przewodniczącą samorządu studenckiego i ogłosiła swój coming out na łamach gazety studenckiej "American University". W tym samym roku została również pierwszą transpłciową kobietą, która podjęła staż w Białym Domu w administracji Baracka Obamy .

To ważny moment dla środowiska LGBT

Zwycięstwo McBride jest bardzo ważnym osiągnięciem dla środowiska LGBTQ. Kelley Robinson, prezeska Human Rights Campaign, największej krajowej organizacji działającej na rzecz praw osób LGBTQ, określiła to zwycięstwo jako "przełomowe osiągnięcie na drodze do równości".