Wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone, ale wszystko wskazuje na to, że Donald Trump ponownie obejmie urząd prezydenta. Kandydat Republikanów wygrywa w bardzo ważnym stanie – Pensylwanii, co daje mu już łącznie 266 głosów elektorskich, czyli brakuje mu 4 do zwycięstwa w wyborach. A jeśli wierzyć w jego zapewnienia, to może liczyć na aż 315 głosów.