Robert Lewandowski znowu to zrobił – W meczu FC Barcelona kontra Crvena Zvezda Belgrad strzelił aż dwa gole i tym samym przybliżył się o krok do elitarnej liczby 100 bramek w Lidze Mistrzów.

Po przerwie Barca nie zamierzała zwalniać tempa. Już na początku drugiej połowy, w 47 minucie, Lewandowski ponownie znalazł się w centrum wydarzeń – i ponownie po asyście od Julesa Kounde. Francuski obrońca popisał się zagraniem wzdłuż linii końcowej, a piłka trafiła Polaka w kolano i wpadła do bramki. Niby przypadek, niby brak finezji, ale liczy się efekt – a efekt to 99 gol Lewandowskiego w Champions League.

Mecz pod pełną kontrolą Barcelony

Po podwyższeniu prowadzenia przez Lewandowskiego na 3:1 Barcelona szybko dodała kolejne gole. Najpierw trafił Raphinha, a potem wynik ustalił Fermin Lopez. Choć pod koniec meczu gospodarze zdołali zdobyć bramkę kontaktową, to było już za późno, by zmienić obraz gry. Barcelona ostatecznie wygrała 5:2, pokazując dominację i pewność siebie.

Wygrana nad Crveną Zvezdą była szóstym z rzędu triumfem Barcelony we wszystkich rozgrywkach, co podkreśla ich doskonałą formę w tym sezonie. "Duma Katalonii" pokonała wcześniej takie drużyny jak Bayern Monachium, Real Madryt i Espanyol, nie pozostawiając złudzeń co do swojej klasy.