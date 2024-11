Co wiadomo o filmie "Michael"?

Reżyser o biografii Michaela Jacksona

– Dlaczego chciałem to zrobić? To Michael. Jestem teraz na wczesnym etapie montażu filmu. Skończyliśmy zdjęcia 30 maja. Jestem tym bardzo podekscytowany i zadowolony z tego, co udało nam się stworzyć. Jak powiedziałem, to tak wczesny etap montażu, więc nie chcę za dużo o tym mówić. Michael był ważną częścią mojego dorastania, miał duży wpływ na moją karierę, był niesamowitym artystą, ale był człowiekiem i to zgłębiamy – powiedział Fuqua w rozmowie z Collider.