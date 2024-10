R oman Giertych odniósł kolejny sukces na sali sądowej, wygrywając z Łukaszem Mejzą, posłem klubu PiS. Sąd zobowiązał Mejzę do zwrotu kosztów sądowych, po tym jak umorzył sprawę o rzekome zniesławienie. Polityk niestety nie zastosował się do wyroku. Będzie musiał teraz za to zapłacić.





Wielki sukces Giertycha. Mecenas dostanie od Mejzy sporą sumkę

Antonina Zborowska

Roman Giertych odniósł kolejny sukces na sali sądowej, wygrywając z Łukaszem Mejzą, posłem klubu PiS. Sąd zobowiązał Mejzę do zwrotu kosztów sądowych, po tym jak umorzył sprawę o rzekome zniesławienie. Polityk niestety nie zastosował się do wyroku. Będzie musiał teraz za to zapłacić.