6 listopada w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o depenalizacji aborcji , zgłoszonego przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Projekt ten został już odrzucony w lipcu większością głosów, a politycy przewidują, że może spotkać go podobny los w nadchodzącą środę.

Czy nowy projekt ustawy wywoła spór w koalicji?

Projekt ustawy poprą członkowie partii Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 . Pod znakiem zapytania stoi jednak stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie. Przewodnicząca nadzwyczajnej komisji ds. projektów aborcyjnych, Dorota Łoboda z KO, zapowiedziała, że będzie próbowała przekonać polityków PSL, aby projekt trafił przynajmniej do prac komisji.

Wiceprzewodnicząca komisji, Urszula Nowogórska z PSL, poinformowała, że w ugrupowaniu nie zapadła jeszcze decyzja co do głosowania. Opowiedziała się za wcześniejszym rozpatrzeniem projektu przygotowanego przez Trzecią Drogę, który zakłada powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.