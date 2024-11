Choć wielu widzów mogło odnieść wrażenie, że w ostatnich latach Marvel Cinematic Universe przystopował z hurtowym wypuszczaniem filmów, na horyzoncie już pojawiają się kolejne duże tytuły, które w 2025 roku trafią do kin. MCU stawia na hollywoodzką plejadę gwiazd, co potwierdza zarówno "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" z Harrisonem Fordem ("Gwiezdne wojny"), "Thunderbolts" z Florence Pugh ("Nie martw się, kochanie") i "Fantastyczna czwórka" z Pedrem Pascalem ("The Last of Us").