Charyzmatyczna, sarkastyczna i nieprzewidywalna Agatha Harkness, która w serialu "WandaVision" udawała miłą sąsiadkę Wandy Maximoff (Scarlet Witch), ale w rezultacie okazała się wiedźmą polującą na jej moce, doczekała się własnego miniserialu. W "To zawsze Agatha" , która trafiła na platformę Disney + 19 września, antybohaterka zakłada własny sabat czarownic, by wkroczyć na – w większości przypadków zabójczą – Drogę Wiedźm. W ten sposób chce odzyskać swoje magiczne zdolności i dowiedzieć się, czy jej syn wciąż żyje.

Kim jest Wiccan z serialu "To zawsze Agatha" Marvela? To ikona gejów

W odcinku zatytułowanym "W środku nocy użyć mocy" podczas gry w Ouiję nastolatek wymawia na głos "Nicholas Scratch", tym samym potwierdzając, że nie jest synem Agathy (w końcu przez pieczęć nie mógł wypowiedzieć własnego imienia). Wiedźma zaczyna łączyć ze sobą kropki i podpuszcza chłopaka, by ten w takim razie przyznał się do bycia dzieckiem Wandy Maximoff.

W ostatnich minutach nastolatek ruchami ręki podobnymi do swojej ekranowej matki posyła Agathę i resztę jej świty do bagna. Później widzimy, że na jego głowie pojawia się granatowa korona w stylu Scarlet Witch, w którą w Marvel Cinematic Universe wcieliła się Elizabeth Olsen ( "Miłość i śmierć" ).

Tuż po premierze serialu do internetu wyciekło zdjęcie przedstawiające figurkę kolekcjonerską Funko Pop! – postaci odgrywanej przez Locke'a, którą podpisano jako Wiccan. Informację tę oficjalnie potwierdzono dopiero w zeszłym tygodniu. Kim więc jest enigmatyczny superbohater, któremu "To zawsze Agatha" zawdzięcza taką popularność?

Wiccan pierwszy raz pojawia się w komiksie "Young Avengers #1" z lutego 2005 roku i do szóstego zeszytu znany jest pod pseudonimem Asgardian, ponieważ stylizuje się na legendarnego Thora. Billy Kaplan, który kryje się za superbohaterską otoczką, należy do młodego pokolenia Avengersów, włada potężnymi mocami (z początku mógł tylko latać i tworzyć pioruny), a także kocha się w Teddym Altmanie, czyli Hulklingu – zmiennokształtnym Skrullu podszywającym się pod Hulka.

Billy to syn lekarzy, Jeffa i Rebekki Kaplanów, a także dziecko wiedźmy Wandy Maximoff i androida Visiona. Obie jego genezy uchodzą za poprawne, tylko jak to możliwe? Zacznijmy od tego, że w komiksach z lat 80. Wanda i Vision opuścili szeregi Avengersów, by osiedlić się na przedmieściach i poświęcić się wychowaniu bliźniaków. Synowie wszechmocnej pary okazali się później jedynie wytworem wyobraźni czarownicy; konstruktem zrodzonym z urywków duszy demona Mefista.

Pod koniec serialu "WandaVision" Agatha rozprasza klątwę Wandy, która wymazuje Williama i Tommy'ego z istnienia, co doprowadza Scarlet Witch do prawdziwej rozpaczy. Superbohaterka jest pewna, że gdzieś we wszechświecie istnieją warianty jej synów. W filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" po epizodzie szału, który doprowadził do śmierci niewinnych ludzi, Wanda faktycznie znajduje inne wersje swoich pociech.