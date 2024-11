Lotnisko w Radomiu ma wiele zalet, ale dwoma mankamentami powinni się zająć prędzej niż później. Fot. Klaudia Zawistowska / naTemat.pl

Reklama.

Drugi z długich weekendów listopadowych postanowiłam spędzić na Cyprze. Wraz z rodziną zarezerwowaliśmy loty z Radomia, bo za podróż w dwie strony zapłaciliśmy ok. 350 zł od osoby. Nigdzie indziej nie było tak tanio. Dodatkowo mieliśmy też okazję na własnej skórze sprawdzić, czy port rzeczywiście jest tak dobrze dostosowany do potrzeb turystów, jak mówili jego zwolennicy.

Lotnisko w Radomiu robi wrażenie. Do pewnego momentu jest naprawdę wygodne

"Za sprawą tego lotniska, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych w Polsce, Radom i sąsiednie ośrodki zyskują połączenie z miastami w Europie, Azji i Afryce. Mieszkańcy odległych metropolii dostają nowy, dogodny sposób na dotarcie do naszego kraju oraz jego stolicy" – pisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas oficjalnego otwarcia portu wiosną 2023 roku.

Reklama.

I choć lotnisko działa od roku, to nadal wygląda jak nowe. Nic dziwnego, w 2023 roku skorzystało z niego 103 418 pasażerów. Od stycznia do października 2024 roku było to 105 499 podróżnych. Ok. 210 tys. osób obsłużonych w półtora roku w porcie, który jest podobno gotowy na trzy miliony turystów rocznie, to niewiele.

Lista lotów na lotnisku w Radomiu w środę po południu Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Jednak na uwagę zasługuje komfort. Prosto z wejścia turyści trafiają do kolejki na kontrolę bezpieczeństwa. Jeżeli więc macie kartę pokładową, nie musicie pokonywać całego terminala, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Świetną opcją są także gniazdka w fotelach, kilka palarni i bardzo dużo miejsc siedzących. Nawet gdyby port był pełen, zdecydowana większość podróżnych miałaby gdzie usiąść. Są też ujęcia z wodą pitną, dzięki czemu nie trzeba kupować jej za ok. 7 zł w sklepie.

Reklama.

Lotnisko w Radomiu oferuje darmową wodę. Wystarczy mieć pustą butelkę Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Jak na międzynarodowe lotnisko przystało, Radom ma dużą strefę bezcłową, w której można zaopatrzyć się w przekąski, napoje, alkohole czy kosmetyki. Na podróż można czekać także w jednej z restauracji znajdujących się w strefie Schengen, jak i po kontroli dokumentów.

Radom ma dwa duże mankamenty. Pierwszym jest obsługa

Po pierwszych minutach spędzonych na lotnisku w Radomiu myślałam, że naprawdę będzie to miła i komfortowa wizyta, choć nie idealna. Pierwszy problem zaczął się jeszcze przed startem. W momencie dokonywania odprawy online dwie z pięciu osób z którymi leciałam nie otrzymały karty pokładowej. System przydzielił im miejsca, ale i tak musieli zgłosić się do okienka na lotnisku.

Reklama.

Choć byliśmy jednymi z pierwszych, którzy pojawili się na lotnisku, a przed nami stało ok. 10 osób, w kolejce spędziliśmy ok. 30 minut, mimo otwarcia trzech okienek. Niestety tempo obsługi pozostawiało wiele do życzenia. Ogonek osób z dużymi bagażami był dość długi, a był to jedyny lot w tym czasie. Wolę nie myśleć, ile trwałaby obsługa kilkuset pasażerów, gdyby w tym czasie odbywały się np. 2-3 loty czarterowe, gdzie w zasadzie każdy pasażer ma do nadania walizkę.

Lotnisko w Radomiu Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

A dlaczego dwie osoby nie otrzymały karty pokładowej? W okienku usłyszałam, że to dlatego, że podczas odprawy online wpisałam numery ich dokumentów ręcznie, zamiast je zeskanować. – To specyfika naszego lotniska – przekazała mi przedstawicielka portu. Jeżeli więc nie chcecie spędzić kilkudziesięciu minut w kolejce, tylko po to, żeby obsługa sprawdziła wasze dowody i wydała karty pokładowe, lepiej skanujcie dokumenty w aplikacji Wizz Air, zamiast wprowadzać dane ręcznie.

Największy mankament lotniska w Radomiu. Obraz nowoczesnego portu właśnie się zamazał

Kolejka na lotnisku nie była wielkim problemem, tym bardziej że kontrola bezpieczeństwa, a następnie graniczna (Cypr nie jest w strefie Schengen) przebiegły bardzo sprawnie. Szybko weszliśmy na pokład, dzięki czemu miałam naprawdę dobre zdanie o tym lotnisku. Zwłaszcza że często latam z Modlina, gdzie kolejki wszędzie są bardzo długie, a na koniec trzeba stać na wietrze i mrozie nawet kilkanaście minut, zanim wejdzie się na pokład.

Mniej optymistycznie będę wspominać za to powrót na lotnisko w Radomiu. I nie jest to powodem overbookingu, przez który o mało nie zostałam w Larnace. Problemem okazała się kontrola graniczna, która ciągnęła się w nieskończoność.

Reklama.

Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie (ok. 180 osób) ruszyli do kontroli dokumentów. Tam czekała nas niemiła niespodzianka. Na miejscu pasażerów obsługiwało dwóch strażników granicznych, a kolejka ciągnęła się przez cały terminal. Później otwarto trzecie okienko, dzięki czemu powstały dwa bardzo wolno przesuwające się ogonki.

Kolejka do kontroli dokumentów na lotnisku w Radomiu Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Na kontrolę dokumentów czekaliśmy 30 minut. W tłoku i przy akompaniamencie płaczących dzieci. Całe szczęście, że był to jedyny lot w tym czasie. Gdyby np. równocześnie wylądowały tam samoloty czarterowe z turystami z Turcji, Tunezji i Albanii, które są bardzo popularne wśród polskich turystów w sezonie letnim, sytuacja byłaby bardzo nerwowa. Wówczas ludzie musieliby chyba stać w kolejce na zewnątrz, bo w terminalu mogłoby nie wystarczyć dla nich miejsca.

Reklama.

Lotnisko w Radomiu było promowane jako idealny port dla osób wyjeżdżających na wakacje, ale i "jeden z najnowocześniejszych portów w Polsce". Dlaczego więc nikt nie pomyślał o zainstalowaniu tam tak podstawowej rzeczy jak bramki biometryczne (ABC), które są bardzo dobrze znane np. z Lotniska Chopina.

To rozwiązałoby cały problem kontroli. Zamiast stać 30 minut w kolejce, pasażerowie mogliby zeskanować paszporty i nowe dowody w kilka minut. Równocześnie nie byłyby obsługiwane 3 osoby, tylko kilka, a nawet kilkanaście (w zależności od liczby bramek).

Reklama.