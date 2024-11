W ramach naszej serii, po raz kolejny przejrzeliśmy ceny biletów lotniczych i wybraliśmy kilka atrakcyjnych cenowo propozycji. Te przypadną do gustu zwłaszcza tym, którzy chcieliby spędzić Boże Narodzenie poza granicami naszego kraju. Jest też propozycja na święta w luksusowym hotelu z all inclusive.

Boże Narodzenie w Atenach albo Liverpoolu? Wystarczy ok. 300 zł

Jeżeli chcielibyście spędzić święta w stolicy Grecji, gdzie termometry będą wskazywały ok. 17 st. C, możecie zarezerwować bilety z Katowic. Na miejsce lecicie na pokładzie Ryanaira 19 grudnia, a do Polski wracacie w czwartek 26 grudnia z Wizz Airem. Cena za oba te loty to ok. 300 zł.