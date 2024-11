Trzaskowski wygrywa w ogólnych wynikach

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zdobył 43,2 proc. głosów w sondażu. To o ponad 19 punktów procentowych więcej niż Radosław Sikorski, który uzyskał 23,9 proc. poparcia. Choć nie jest to wynik zdecydowanej przewagi, to trzeba przyznać, że Trzaskowski jest tutaj liderem.