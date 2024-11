Sophie Turner ma zostać nową Larą Croft

W 2001 i 2003 roku w adaptacji live-action gry Larę odegrała laureatka Oscara za "Przerwaną lekcję muzyki" - Angelina Jolie ("Lara Croft: Tomb Raider" i "Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia"). W 2018 roku do kin trafił zać film przygodowy o legendarnej poszukiwaczce przygód z Alicią Vikander ("Ex Machina").

Netflix stworzył serial animowany o Larze Croft

Akcja zachodniego anime pod tytułem "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" rozgrywa się po trylogii rebootów z lat 2013-2018 (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider). Co to oznacza? Jak wyjaśniła producentka wykonawcza Tasha Huo, twórcy serialu, zespół Crystal Dynamics, chcieli w ten sposób wypełnić dziurę fabularną między rebootami a oryginalną grą.