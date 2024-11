"Jeszcze nie tak dawno na myśl o aktorskich adaptacjach gier widzowie słusznie reagowali sceptycyzmem. Po 'The Last of Us' klątwa ta została poniekąd zdjęta, choć w telewizji nie brakowało takich kwiatków jak niefortunna ekranizacja 'Halo'. 'Fallout' na szczęście okazał się świetny. Hit od Amazon Prime Video zdołał uchwycić to, co czyni z tego tytułu kultową grę" – czytamy w naszej recenzji. Dział Kultura w naTemat uznał "Fallout" za jeden z najlepszych serialu pierwszego półrocza 2024 roku.