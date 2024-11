Wybór Klicha na to stanowisko przez ostatnie miesiące był tematem kontrowersji. We wrześniu sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę, ale prezydent Andrzej Duda wyraził sprzeciw. Zapowiedział, że nie podpisze nominacji wskazanych przez Radosława Sikorskiego. To nie zniechęciło jednak byłego senatora do działań – niebawem zagości w Ambasadzie RP w USA.