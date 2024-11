Trzaskowski i Sikorski rozpoczęli wyborcze tournée. Te dwa zdarzenia już podchwyciła prawica

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski ruszyli w trasę po Polsce, by przekonać do siebie polityków Koalicji Obywatelskiej przed zbliżającymi się prawyborami. Podczas jednego ze spotkań doszło do incydentu. Na drugim wyproszono media, co szybko podchwyciły prawicowe portale.