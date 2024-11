– Graliśmy wtedy rewanż z Barceloną na Camp Nou. 70 tys. widzów na trybunach robiło wielkie wrażenie, ale nie pękliśmy, a ja zagrałem jeden z lepszych meczów w życiu. Była wielka "sprężarka". Mogło dojść do pogromu, ale coś tam udało się złapać, do tego parę razy we mnie trafili i przegraliśmy 0:1. Do pełni szczęścia brakowało tylko awansu — wspominał w 2021 roku w wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet.