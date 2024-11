Michał Dąbrowski nie żyje. Sportowca żegnają przyjaciele

Dąbrowski nie zawsze był związany z wyczynowym sportem. Przed wypadkiem prowadził spokojne życie jako kierownik zmiany w zakładzie produkcyjnym, a sport traktował jedynie jako hobby. Żył aktywnie, spędzając czas z rodziną na rowerowych wycieczkach i spacerach po lesie. Jednak w 2013 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku, który na zawsze odmienił jego losy. W wyniku złamania kręgosłupa Michał został sparaliżowany. Jak wspominał w podcaście "W cieniu sportu", tuż po operacji lekarz poinformował go, że operacja się udała, ale nigdy już nie stanie na nogi. To był moment, który złamał mu serce, ale równocześnie stał się początkiem nowej drogi.