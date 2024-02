Od kilku tygodni cała Polska nieustająco mówi o Zbigniewie Ziobrze. Tym razem jednak nie ze względu na kolejny kontrowersyjny pomysł lidera Suwerennej Polski, a toczoną przez niego walkę o zdrowie i życie. W naTemat.pl przypominamy, kiedy rozpoczęły się zmagania byłego ministra sprawiedliwości z nowotworem i czego dotąd opinia publiczna dowiedziała się o jego stanie.

Co wiadomo o chorobie i stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry? Fot. Grzegorz Bukała / REPORTER

Jeszcze na starcie prac Sejmu X kadencji nic nie zapowiadało tego, że na długo zabraknie w nim Zbigniewa Ziobry. Co więcej, działalność w ławach opozycji prezes Suwerennej Polski rozpoczął z niesamowitym przytupem. Wygłosił on kilka płomiennych mów, w tym tę słynną o "fujarach", którą zakończył popisem złowieszczego śmiechu.

"Fujary", złowieszczy śmiech i nagłe zniknięcie. Co się stało ze Zbigniewem Ziobrą?

Ostatni raz Ziobrę w gmachu przy Wiejskiej widziano jednak 29 listopada 2023 roku. 2 grudnia pojawił się on jeszcze na obchodach 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Od tego momentu zniknął. Jego przedłużająca się nieobecność szybko zaczęła wzbudzać zainteresowanie mediów i stała się pretekstem do tworzenia różnych, często spiskowych teorii.

Nasiliły się one szczególnie mocno, gdy Zbigniew Ziobro w Sejmie nie pojawił się nawet wówczas, gdy exposé tzw. rządu dwutygodniowego wygłaszał Mateusz Morawiecki. Większość obserwatorów potraktowała to jako afront wobec dawnego sojusznika.

Kilka dni później portal Gazeta.pl pierwszy opublikował informacje tłumaczące nieobecność Ziobry. Wówczas na jaw wyszło jednak tylko tyle, że szef Suwerennej Polski "poważne problemy zdrowotne", które "na dłużej wyłączą go z aktywnej działalności politycznej".

– Mam wrażenie, że na nas wszystkich spadło to, jak grom z jasnego nieba, bo nikt nie spodziewa się choroby. Jestem przekonana, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i pan prezes szybko do nas wróci. O to się modlimy. I tego mu życzymy – tak niepokojące doniesienia w rozmowie z naTemat.pl skomentowała posłanka SP Maria Kurowska.

Na co choruje Zbigniew Ziobro? Ta informacja długo była tajemnicą

Przez kolejne tygodnie nie ujawniono jednak, na co choruje Zbigniew Ziobro. Aż do okresu Bożego Narodzenia, gdy dzień przed Wigilią spekulacje przerwać postanowił tymczasowo kierujący Suwerenną Polską Patryk Jaki.

– U Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy. (...) Szef konsultował tę sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie – wyjawił europoseł w rozmowie z Interią.

Jaki rodzaj nowotworu ma Zbigniew Ziobro? Oficjalna odpowiedź na to pytanie tajemnicą pozostała kwestią kilku kolejnych tygodni. Dopiero w połowie stycznia na antenie Radia ZET poseł Jacek Ozdoba poinformował, że "to jest kwestia przełyku".

– Jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie – stwierdził.

– Ubolewam nad tym, że obserwuję od jakiegoś czasu taki scenariusz, kiedy niektórzy dziennikarze nabijają się z jego chrypy, która często pojawiała się na konferencjach, a ona jest jednym z objawów choroby onkologicznej, którą pan minister ma, z uwagi na to, że guz uciska, utrudniając mu mowę – dodał rzecznik SP w rozmowie z Beatą Lubecką.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Przyjął już co najmniej dwie chemie, w planach jest też operacja

Kilka dni później na łamach "Super Expressu" zaczęły pojawiać się jeszcze dodatkowe – już nieoficjalnie – szczegóły w sprawie tego, na co choruje Zbigniew Ziobro. – Zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie – ujawniono 24 stycznia 2024 roku.

Następnie poprzez wspomnianą redakcję poseł Michał Wójcik przekazał ważny apel w imieniu swojego przełożonego. – Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – oznajmił.

Jednocześnie zaczęły pojawiać się podejrzenia, iż Zbigniew Ziobro... wcale nie jest chory i symuluje, aby uniknąć odpowiedzialności za błędy popełnione przez minione osiem lat u władzy.

– Proszę zobaczyć, co się tutaj wydarzyło: rzekomo chory Ziobro zniknął, więc nagle nikt nie może mówić o tym, jak niszczył polski wymiar sprawiedliwości. Od razu pojawia się krzyk, że to dowód niewrażliwości, czy wręcz politycznego barbarzyństwa. To szantaż, który ma nam zamknąć usta. Jak gdyby stan zdrowia Ziobry zmieniał to, co zrobił przez ostatnie osiem lat. Nawet jeśli naprawdę walczy o życie, fakty pozostają takie same – mówiła w rozmowie Anną Dryjańską z naTemat.pl jedna z osób związanych z resortem sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro z nowotworem walczy praktycznie w samotności. Powodem jest niska odporność w terapii

Wówczas nadeszły jednak kolejne dramatyczne doniesienia o stanie zdrowia polityka. Okazało się, że Zbigniew Ziobro ma mieć w terapii tak niską odporność, że do minimum ograniczono mu kontakt ze światem zewnętrznym. A to oznacza, iż bezpośrednio nie może odwiedzać go nikt, poza najbliższą rodziną.

Mniej więcej w tym samym czasie Patryk Jaki ujawnił kolejną transzę oficjalnych informacji. – Jest teraz po drugiej chemioterapii, ale potem czeka go operacja – wyznał na łamach "SE". Spekulacjom o tym, że choroba Zbigniewa Ziobry ma jedynie charakter taktyczny, kłam zadał również ktoś z drugiej strony politycznej barykady.

– Pan poseł Zbigniew Ziobro formułuje swoje usprawiedliwienia w formie pisemnej i dołącza do tego zaświadczenia lekarskie. Więc jeśli chodzi tu o usprawiedliwienie nieobecności pana posła Zbigniewa Ziobry, nie ma żadnego problemu – przekazał PSL-owski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w rozmowie z dziennikarką TVP Justyną Dobrosz-Oracz.

Najnowsze informacje o chorobie Zbigniewa Ziobry. "Walczy dziś o życie"

Najnowsze informacje z otoczenia Zbigniewa Ziobry pochodzą natomiast z 13 lutego. W rozmowie z redakcją "Super Expressu" poseł Suwerennej Polski Michał Woś wyjawił, że jego szef "walczy dziś o życie".

– Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią, więc wie doskonale, z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina – stwierdził.

