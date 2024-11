Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował zgodę prezydenta USA Joe Bidena na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu. W jego ocenie jest to dobra odpowiedź na działania Rosji, szczególnie po zaangażowaniu Korei Północnej i zmasowanych nalotach rosyjskich rakiet.

Zgodnie z informacjami agencji Reuters oraz "New York Times", w niedzielę 17 listopada prezydent Biden zezwolił Ukrainie na użycie rakiet ATACMS, dostarczonych przez Stany Zjednoczone. Rakiety o zasięgu do 300 kilometrów mają zostać wykorzystane do atakowania celów na terytorium Rosji, w tym wojsk rosyjskich i północnokoreańskich w obwodzie kurskim. Decyzja ta ma na celu obronę ukraińskich sił w tym regionie i pomoc w odzyskaniu okupowanych przez wroga terytoriów.