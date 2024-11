Nowacka odniosła się do wcześniejszych wypowiedzi rzeczniczki Praw Dziecka, Moniki Hornej-Cieślak , która w audycji radiowej w Programie Pierwszym Polskiego Radia zapowiadała złożenie wniosku do MEN o zwolnienie uczniów z terenów dotkniętych powodzią z egzaminu ósmoklasisty. Rzeczniczka poinformowała wówczas, że w jej biurze został już przygotowany projekt ustawy w tej sprawie.

– Dzieci z terenów powodziowych nie miały tak długiej przerwy w edukacji, by jakakolwiek szkoła zgłaszała taką potrzebę. Były to przerwy najdłużej dwutygodniowe i zastąpione to było nauczaniem zdalnym – przekazała.