Miał spełnić marzenie o podróży do USA. LOT odwołał mu połączenie w ostatniej chwili

Z lotem do Nowego Jorku problemy zaczęły się nieco wcześniej. Pierwotnie samolot miał wystartować o 16:50, ale pojawił się komunikat o 30-minutowym opóźnieniu. Ostatecznie jednak zgromadzeni przed bramką podróżni ok. godziny 17:00 otrzymali komunikat, że tego dnia nigdzie nie polecą.

– To jest jakiś żart, słuchajcie. Największe marzenie, wycieczka do Nowego Jorku właśnie stoi pod znakiem zapytania. Lot został odwołany. I zostaliśmy o tym poinformowani 20 minut przed potencjalnym odlotem – mówił Koczur w materiale nagranym na Lotnisku Chopina, który opublikował na TikToku .

W krótkim materiale poinformował, że po tym, jak dowiedział się, że jednak nigdzie nie poleci, musiał ponownie przejść kontrolę dokumentów, odebrać bagaż i ustawić się w długiej kolejce do okienek LOT-u, aby znaleźć rozwiązanie w tej trudnej sytuacji. W kolejnym filmiku dodał, że ostatecznie poleci do Nowego Jorku we wtorek 19 listopada z przesiadką w Wiedniu.