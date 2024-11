Azja i Oceania na szczycie podróżniczych marzeń Polaków. Wcale nie musi być drogo

Z danych zebranych przez ankieterów wynika, że to właśnie Azja , Australia i Oceania są kierunkami pożądanymi przez 42 proc. ankietowanych. Tak wskazały osoby w wieku 18-65 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat podróżowały za granicę samolotem na minimum 5 dni.

Ciekawie wygląda lista kierunków. 19 proc. marzy bowiem o Japonii , a 14 proc. wskazało, że chciałoby odwiedzić Tajlandię. Do pierwszego z tych krajów bezpośrednio lata LOT, a tanie bilety można znaleźć m.in. w ramach promocji "Szalona Środa".

Natomiast drugi z tych kierunków dostępny jest podczas podróży z tanimi liniami lotniczymi. Jak podaje Kiwi.com, podróżując z przesiadką, w grudniu do Tajlandii można polecieć za mniej niż 2,5 tys. zł z Gdańska i Warszawy , a mniej niż 2 tys. zł zapłacą podróżni z Oslo. Dodajmy, że ceny na miejscu będą o wiele niższe od tych w Polsce, dzięki czemu dwutygodniowy wyjazd można zamknąć w kwocie 4 tys. zł z noclegami, przelotami, wyżywieniem, a nawet pamiątkami i atrakcjami.

– Przyciągają nas nie tylko różnorodność kulturowa, ale także atrakcyjne ceny: dzięki szerszej siatce połączeń, zwłaszcza tanich linii, wyjazdy do dalekich krajów wcale nie są dużo droższe od tych w Europie – podkreślił Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Podium najbardziej pożądanych kierunków w Azji uzupełniają Chiny, do których od niedawna możemy latać w ramach ruchu bezwizowego , a także Malediwy. Oba te kierunki były wskazane przez 9 proc. ankietowanych.

Obie Ameryki na liście marzeń Polaków. Najmniej pociąga nas Afryka

Afrykę, jako kierunek marzeń wskazało natomiast 10 proc. badanych. I tutaj widać jeden bardzo wyraźny trend. Najchętniej odwiedzalibyśmy kraje, które słyną z pięknych plaży. Na pierwszym miejscu z 17-procentowym zainteresowaniem znalazł się Madagaskar, a podium uzupełniły Tanzania (najpewniej należąca do niej wyspa – Zanzibar), oraz Seszele. Dwa ostatnie kraje wskazało po 13 proc. ankietowanych.

Jak podkreśla eSky.pl, podróż do każdego z tych krajów można zorganizować samodzielnie, albo korzystając z wygodnego pakietu dynamicznego, w którego skład wchodzą lot i hotel. – Popularność wyjazdów w formie pakietu dynamicznego wynika również z oferty: to są wycieczki w świetle prawa, a więc w Polsce obejmuje je ochrona Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W efekcie pakiety dynamiczne są elastyczną i dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta alternatywą dla statycznej oferty tradycyjnych touroperatorów – podsumował Deniz Rymkiewicz.